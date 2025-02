POL-PPRP: Sperrmüll in Brand geraten - Haus beschädigt

Ludwigshafen (ots) - Weil er während der Fahrt mit dem Handy am Ohr telefonierte, wurde ein 31-Jähriger Autofahrer am 03.02.2025, gegen 19:50 Uhr, in der Knollstraße kontrolliert. Der Mann zeigte sich einsichtig und gab den Verstoß zu. Bei der Kontrolle zeigte er einen italienischen Führerschein vor. Hinweise auf einen möglichen Alkohol- oder Drogenmissbrauch ergaben sich zu diesem Zeitpunkt nicht. Bei einer ...

