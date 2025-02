Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Fahrerlaubnis aber unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots)

Weil er während der Fahrt mit dem Handy am Ohr telefonierte, wurde ein 31-Jähriger Autofahrer am 03.02.2025, gegen 19:50 Uhr, in der Knollstraße kontrolliert. Der Mann zeigte sich einsichtig und gab den Verstoß zu. Bei der Kontrolle zeigte er einen italienischen Führerschein vor. Hinweise auf einen möglichen Alkohol- oder Drogenmissbrauch ergaben sich zu diesem Zeitpunkt nicht.

Bei einer späteren Überprüfung in der Polizeidienststelle stellte sich heraus, dass gegen den 31-Jährigen eine Fahrerlaubnissperre besteht. Aus diesem Grunde wurde er rund eine Stunde Später an seiner Wohnanschrift aufgesucht und hier erneut fahrend festgestellt. Er wurde erneut einer Kontrolle unterzogen. Dieses Mal ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum, sodass ein entsprechender Test durchgeführt wurde. Dieser reagierte positiv auf Kokain. Der 31-Jährige wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde die Fahrerlaubnis, die er zuvor vorgezeigt hatte, präventiv sichergestellt.

