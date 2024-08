POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Kolberger Straße

Wilhelmshaven (ots) - Am Sonntag, 11.08.24, gegen 23:30 Uhr, kam es zu einem polizeilichen Einsatz in der Tilsiter Straße. In einem Mehrfamilienhaus hatte ein 20-Jähriger zuvor eine Körperverletzung begangen und sich danach auf die Straße begeben. Den Anordnungen der eingesetzten Beamten kam er nicht nach und leistete massiven Widerstand, so dass ein Diensthund zum Einsatz kam. Der Aggressor wurde durch einen Biss in ...

mehr