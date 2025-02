POL-PPRP: Geldstrafe nach Beleidigung

Ludwigshafen (ots) - Am 02.02.2025, gegen 23:15 Uhr, meldete eine 39-Jährige mehrere streitende und aggressive Gäste in einem Event-Restaurant in der Bahnhofstraße. Beim Eintreffen der Polizeikräfte vor Ort waren rund 15 Gäste anwesend, wobei sich zwei von ihnen unmittelbar aggressiv gegenüber der Beamten verhielten. Beide Männer, ein 38-Jähriger und ein 37-Jähriger, waren augenscheinlich stark alkoholisiert. Die Feier wurde aufgelöst. Da sich die Gäste zunächst ...

