POL-PPRP: Baustellencontainer angegangen und hohen Sachschaden verursacht

Bissersheim (ots) - Am 03.02.2025 kam es am Nachmittag zum Brand eines Wohnnebengebäudes in Bissersheim. Hierbei wurden eine Holzlagerstätte und ein abgestellter PKW-Anhänger vollständig zerstört. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohngebäude verhindern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen ...

