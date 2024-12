Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel während Gottesdienst gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Während des Gottesdienstes am 15.12.2024 (gegen 11:30 Uhr) in einer Kirche in der Hohenzollernstraße wurde einer 83-Jährigen der Geldbeutel aus ihrer verschlossenen Handtasche gestohlen. In diesem befand sich unter anderem Bargeld in Höhe von etwa 150 Euro.

Der Seniorin waren etwa sechs Personen aufgefallen, die sie zuvor nie in der Kirche gesehen hatte. Diese hätten sich während des Gottesdienstes neben sie gesetzt. Ob es sich bei den Personen, einem Mann und mehreren Frauen, um die Täter handeln könnte, wird Bestandteil der Ermittlungen sein. Wir bitten mögliche Zeugen um Mithilfe. Wer kann weitere Angaben zu den Personen oder einem möglichen Tathergang machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell