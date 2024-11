Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrände und Einbruch

Lüdenscheid (ots)

Containerbrände

An der Hochstraße gerieten in der Nacht auf Freitag um kurz vor Mitternacht zwei Altpapiercontainer in Brand, die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Container wurden vollständig durch das Feuer beschädigt, Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen. (lubo)

Einbrecher aktiv

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Lager an der Lösenbacher Landstraße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und kletterten in das Gebäude

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell