POL-MK: Vermisste 16-Jährige

Hemer (ots) - In Ihmert ist heute Nachmittag ein Iserlohner (81) ums Leben gekommen. Ein Fußgänger fand den Mann gegen 15 Uhr an der Straße "Sülberg" in der Nähe eines Lokals an seinem Fahrrad liegend vor. Er setzte einen Notruf ab und begann sofort Erste Hilfe zu leisten. Trotz aller Bemühungen des Ersthelfers und der Rettungskräfte verstarb der Senior noch vor Ort. Da es keine direkten Zeugen des Geschehens gibt, ...

