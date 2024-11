Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Senior verstirbt nach mutmaßlichem Sturz vom Fahrrad

Hemer (ots)

In Ihmert ist heute Nachmittag ein Iserlohner (81) ums Leben gekommen. Ein Fußgänger fand den Mann gegen 15 Uhr an der Straße "Sülberg" in der Nähe eines Lokals an seinem Fahrrad liegend vor. Er setzte einen Notruf ab und begann sofort Erste Hilfe zu leisten. Trotz aller Bemühungen des Ersthelfers und der Rettungskräfte verstarb der Senior noch vor Ort. Da es keine direkten Zeugen des Geschehens gibt, ist bislang unklar, wie und warum Verstorbene zu Boden fiel. Die Polizei geht derzeit vom Vorliegen eines Verkehrsunfalls aus. Auch ein internistischer Notfall ist jedoch nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen der hiesigen Beamten zu den näheren Umständen wurden durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund unterstützt. Zeugenhinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell