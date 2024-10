Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Raubdelikte am Wochenende

Paderborn (ots)

(mb) Am Samstagmorgen kam es um 06.40 Uhr am Westerntor und am Sonntagmorgen und um 05.45 Uhr an der Marienstraße zu Raubdelikten.

Beim ersten Fall am Samstag griffen mehrere jüngere Personen einen alkoholisierten 24-jährigen Syrer an der Zentralen Busstation Friedrichstraße an. Die Tätergruppe, darunter mutmaßlich zwei Frauen, traten auf den am Boden liegenden Mann ein und entwendeten seine Jacke mit Geld und Handy sowie eine Goldkette. Die Tatverdächtigen flüchteten teils in Richtung Westerntor sowie teils zur Marienstraße. Bei den männlichen Tätern soll es sich um Marokkaner gehandelt haben. Einer war 1,77 Meter groß, schlank, hatte kurze schwarze Locken und trug einen grauen Adidas-Anzug. Die beiden Frauen sollen um 1,75 Meter groß, etwa 20 Jahre alt und weiß gekleidet gewesen sein. Weitere Beschreibungen liegen nicht vor. Das Opfer kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Im Zuge der Fahndung nach Tatverdächtigen überprüfte die Polizei mehrere Personen in der Innenstadt. Ein Mann musste für erkennungsdienstliche Maßnahmen mit zur Polizeiwache.

Einen Tag später wurde die Polizei gegen 05.45 Uhr wegen eines Raubdelikts an der Marienstraße alarmiert. Laut Zeugen hatte ein Dieb einem alkoholisierten 19-Jährigen das Portmonee aus einer Hosentasche gestohlen. Das Opfer bemerkte den Diebstahl und zwischen ihm und dem Tatverdächtigen kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Der Tatverdächtige soll dann ein Messer gezogen und das Opfer damit bedroht haben. Er flüchtete über die Rampe Im Düstern, wo es erneut zu einer Schlägerei zwischen Opfer und Tatverdächtigen kam. Auf dem Königsplatz schlugen beide abermals aufeinander sein. Jetzt kamen weitere Personen hinzu und ein zweiter Tatverdächtiger schlug ebenfalls auf den 19-Jährigen ein und trat nach ihm. Die Gruppe mit den Tatverdächtigen flüchtete. Ein Zeuge leistete dem leicht verletzten Opfer Erste Hilfe. Mit einem Rettungswagen wurde der 19-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Das mutmaßliche Tatmesser konnte am Tatort auf dem Gehweg gegenüber des "Container" aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei fand das entwendete Portmonee auf der Königstraße unterhalb der Balustrade des Königsplatzes gegenüber TK-Maxx. Aus der Börse fehlte Bargeld.

Die beiden südländisch aussehenden Tatverdächtigen sollen 15 bis 18 Jahre alt, 165 bis 175 cm groß und von normaler Statur sein. Der Dieb mit dem Messer soll einen Unterkinn- und Kieferbart gehabt haben und mit einer blauen Jacke bekleidet gewesen sein. Er trug eine schwarze Mütze. Der zweite Tatverdächtige hatte einen dünnen Bart und eine schwarze Lederjacke an.

In beiden Fällen sucht die Polizei weitere Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

