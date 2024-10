Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Paderborn (ots)

(ah)Samstag, 19.10.24, 11:55 Uhr, 33100 Paderborn, Detmolder Straße, Wohnungseinbruchdiebstahl, In der Zeit vom 12. bis 19. Oktober kam es in der Detmolder Straße in Paderborn zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Ein Bewohner bemerkte am Samstagmittag, dass die Balkontür seiner im 3. Obergeschoss gelegenen Wohnung aufgebrochen wurde. Im Arbeitszimmer waren sämtliche Behältnisse durchwühlt worden. Die Täter erbeuteten Elektrogeräte und Schmuck. Die Polizei bittet Zeugen, die während der Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.

