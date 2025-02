Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Hochpreisige Werkzeuge entwendet

Herford (ots)

(jd) Gegen 13.00 Uhr stellte ein Herforder am Samstag (22.2.) fest, dass die die Heckscheibe seines VW beschädigt war. Das Fahrzeug hatte er am Vortag, um 13.30 Uhr in seinem Carport an der Straße Im Esch geparkt. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten der oder die unbekannten Täter mehrere Werkzeuge, darunter Akku-Bohrschrauber und eine Lochsäge, die insgesamt einen Wert im vierstelligen Bereich haben. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 an die Polizei Herford zu wenden.

