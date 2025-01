Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Brunnen

Nauendorf - Landkreis Gotha (ots)

Ein 60-jähriger Opelfahrer befuhr am Freitag gegen 15:15 Uhr die Bundesstraße 88 von Georgenthal kommend in Richtung Gräfenhain. In der Ortslage Nauendorf kam der Fahrer gesundheitsbedingt nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zwei Mauern und kollidierte schließlich mit einem Brunnen. Der 60-jährige Fahrzeugführer wurde in einem Krankenhaus behandelt. An seinem Pkw Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er war folglich nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell