LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomat

Arnstadt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug gegen einen abgeparkten Pkw Hyundai in der Straße "Ried" in Arnstadt gefahren und hat dabei erheblichen Sachschaden verursacht. Durch die Kollision wurde der Pkw aus seiner ursprünglichen Parkposition geschoben und schräg vor ein Hoftor gedrückt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. ...

mehr