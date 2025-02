Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Lager an - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Am Samstag (22.2.) bemerkte der Inhaber einer Firma gegen 7.15 Uhr einen Einbruch in sein Lager an der Detmolder Straße. Der oder die unbekannten Täter gingen das Schloss zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Samstagmorgen gewaltsam an, um ins Innere zu gelangen. Mittels eines Werkzeugs versuchten sie dort, die Hecktüren eines Firmenfahrzeugs zu öffnen - dies misslang jedoch. Auch von einem auf dem Gelände befindlichen Container wurde das Schloss gewaltsam geöffnet. Nach ersten Ermittlungen verließen die Unbekannten das Gelände ohne Diebesgut. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

