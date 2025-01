POL-OS: Melle/Neuenkirchen: Zeugen gesucht nach Einbruch in Wohnhaus

Osnabrück (ots) - Am Freitagabend wurde eine Polizeistreife gegen 23:00 Uhr auf einen Toyota aufmerksam, welcher den Hullerweg in Richtung Pollerweg befuhr. Die Polizisten entschieden sich für eine Kontrolle und hielten das Fahrzeug folglich in der Neulandstraße an. Bei dem Fahrer des Wagens handelte es sich um ...

mehr