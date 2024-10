Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall an der Kutenhauser Straße: Polizei sucht nach Autofahrerin

Minden (ots)

(SN) Nach einem Verkehrsunfall an der Kutenhauser Straße am Dienstag, 24. September sucht die Polizei Minden-Lübbecke eine Autofahrerin.

Den Erkenntnissen nach war ein 14-jähriger Radfahrer in den Abendstunden gegen 19.40 Uhr von der Nordholzer Straße kommend in Richtung Bierpohlweg unterwegs, als er vom Gehweg in den Einmündungsbereich Kutenhauser Straße / Petershäger Weg einfuhr. Zeitgleich hatte sich die Fahrerin eines beigen SUV auf der Kutenhauser Straße befunden und wollte von dieser offenbar nach rechts in Richtung Kutenhausen abbiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Kontakt der Verkehrsteilnehmer, das Auto touchierte das Fahrrad.

Anschließend stoppte die Autofahrerin, setzte aber kurz darauf ihre Fahrt fort. Zuhause bemerkte der unverletzte Jugendliche Beschädigungen am Rad und verständigte gemeinsam mit seiner Mutter die Polizei. Den Beamten gegenüber konnte der 14-Jährige schildern, dass die Fahrerin etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen sei und hellbraune offene Haare getragen habe.

Zur Klärung des Sachverhalts wird die Autofahrerin nun gebeten, unter Telefon (0571) 88660 mit dem Verkehrskommissariat Kontakt aufzunehmen. Zudem mögen sich Zeugen des Unfalls melden, so die Bitte der Ermittler.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell