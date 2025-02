Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Herforderin fährt unter Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen bemerkten am Samstag (22.2.) in den späten Abendstunden einen Kia im Bereich der Herforder Innenstadt, der in Schlangenlinien fuhr und augenscheinlich beschädigt war. Die Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten stellten das beschriebene Auto im Bereich der Salzufler Straße fest. Dies wies unter anderem einen teils herausgerissenen Stoßfänger auf. An der Halteranschrift des Kia trafen die Beamten dann auf die von den Zeugen beschriebene Autofahrerin, bei der es sich um eine 58-jährige Herforderin handelt. Sie zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde die Frau zur Herforder Wache gebracht. Hier wurde ihr Führerschein sichergestellt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Ob während der Fahrt weiterer Fremdschaden entstanden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell