POL-HF: Schwerer Raub - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Am Samstag (22.2.) waren an der Straße In der Masch ein 19-Jähriger und eine 15-Jährige gegen 20.00 Uhr mit einem angeglichen Verkäufer verabredet, um den Kauf einer Grafikkarte abzuwickeln. Die beiden Geschädigten und der angebliche Verkäufer der Grafikkarte hatten sich über ein Kleinanzeigenportal im Internet zu dem Kauf geeinigt. Die beiden Geschädigten trafen dann an der verabredeten Stelle auf drei männliche Personen, die etwa 20 Jahre und zwischen 170 und 180cm groß sind. Diese bedrohten den 19-Jährigen und die 15-Jährige und nahmen im weiteren Verlauf ein Smartphone an sich, ehe sie zu Fuß in Richtung der Straße "Im Kreuzacker" flüchteten. Die drei bisher Unbekannten trugen dunkle Daunenjacken sowie Schlauchtücher und Kapuzen. Eine erste Fahnung im Nahbereich verlief negativ. Das entwendete Smartphone konnte am nächsten Tag im Bereich der Werre aufgefunden werden. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Zeugen, die Angaben zu den drei Personen oder dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

