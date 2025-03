Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Boxclub

Altenburg (ots)

Anlässlich eines Einbruches wurde die Polizei am 07.03.2025 am Turnplatz der Ortslage Rositz eingesetzt. Beim angegriffenen Objekt handelt es sich um einen ansässigen Boxclub sowie ein Gerätehaus eines Vereins. Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in die Objekte ein und entwendeten Beutegut im mittleren 5 - stelligen Bereich und verursachten Sachschaden. Zeugen, welche Hinweise zu der Tat geben können oder im Tatzeitraum vom 22.02.-08.03.2025 verdächtige Personen / Fahrzeugbewegungen im Bereich am Turnplatz festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Altenburg (Tel.: 034474710) unter dem Bezug 61083/2025 zu melden.

