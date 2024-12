POL-COE: Lüdinghausen, L835/ Unfall mit drei Autos

Coesfeld (ots) - In Senden haben Unbekannte Transporter aufgebrochen. An der Straße Kapellenfeld schlugen sie eine Scheibe zwischen 14.30 Uhr am Sonntag (15.12.24) und 7.25 Uhr am Montag (16.12.24) ein. Sie entwendeten Arbeitsgeräte. Auch an der Straße Schliekhege schlugen die Täter eine Scheibe ein und entwendeten Arbeitsgeräte. Die Tatzeit liegt zwischen 17.30 Uhr am Sonntag (15.12.24) und 6 Uhr am Montag ...

