POL-COE: Senden, Biete/ Roller gestohlen

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Alfred-Delp-Straße in Lüdinghausen und am Eichenweg in Seppenrade Transporter aufgebrochen. In beiden Fällen entwendeten die Täter Werkzeuge. Die Tatzeiten liegen zwischen 15.30 Uhr am Samstag (14.12.24) und 6.45 Uhr am Montag (16.12.24) an der Alfred-Delp-Straße sowie 14 Uhr am Freitag (13.12.24) und 6.35 Uhr am Montag (16.12.24) am Eichenweg. Die Polizei in Lüdinghausen ...

mehr