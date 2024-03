Feuerwehr Olpe

FW-OE: Feuerwehren und DLRG in digitalem Sprechfunk ausgebildet

Olpe (ots)

Kreis Olpe. In 20 Ausbildungsstunden wurden im Februar 2024 insgesamt 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Feuerwehren Olpe, Drolshagen, Kirchhundem und Lennestadt sowie dem DLRG im Haus der Feuerwehr Olpe ausgebildet. Die Ausbildung ist erforderlich um weiterführende Lehrgänge besuchen und am Einsatz und Übungsdienst teilnehmen zu können. Die Teilnehmer wurden in Funktechnik, Betriebsarten, rechtliche Grundlagen und Bedienung der Funkgeräte ausgebildet.

"Ich bin sehr stolz auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Alle haben die Prüfung mit einer hervorragenden Note abgelegt.", lobte der Ausbilder und Lehrgangsleiter Thomas Hengstebeck, stellvertretender Kreisbrandmeister des Kreises Olpe. Jetzt können sie in ihren Einheiten den sicheren Umgang bei Übungen und im Einsatz erweitern. Folgende Teilnehmer haben die Ausbildung mit Bravour bestanden.

DLRG Olpe:

Janine Sackewitz, Ben Stracke

Stadt Drolshagen:

Marko Brade, Maximilian Brinkmann, Ben Feldmann, Till Frohwein, Thomas Harnischmacher, Nicole Reuber, Jan Valperz, Jens Vollmer

Stadt Olpe:

Rudi Ehrengruber, Jakob Feldmann, Johannes Feldmann, Tom Friedrichs, Jan Glassmann, Henrik Halbe, Stefan Kersting, Florian Schirm, Max Stachelscheid, Luca Bagorda

Gemeinde Kirchhundem

Andre Hesse

Stadt Lennestadt

Henrik Rath, Rouven Heimes

