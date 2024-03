FW-OE: Jubilarehrung bei der Olper Feuerwehr

Olpe / Oberveischede (ots) - Zur traditionellen Jahresabschlussübung lädt die Einheit Oberveischede (Feuerwehr Olpe) am Samstag, den 14. Oktober um 16.00 Uhr, recht herzlich ein. Angenommene Lage ist ein Brandereignis in der Backstube der Bäckerei Sangermann in Oberveischede. Schaulustige, besonders die "Brandschützer von morgen", sind herzlich willkommen! Rückfragen bitte an: Feuerwehr Olpe Jan Weiskirch E-Mail: ...

