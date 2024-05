Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Pkw überschlägt sich

Kehl (ots)

Ein 53-jähriger Citroen-Fahrer befuhr am Freitagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, die Straßburger Straße / B 28 von Neumühl in Richtung Kehl, als er am Ortseingang alleinbeteiligt von der Straße abkommt und sich mehrfach überschlägt. Kurz nach Eingang des Notrufes sind Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei an der Unfallstelle. Da sich der Fahrer bei dem Unfall verletzte, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Gegen 14 Uhr war die Unfallstelle geräumt, so dass der Verkehr wieder fließen konnte. Die Beamten des Polizeireviers Kehl nehmen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. /vo

