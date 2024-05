Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Zugeschlagen

Iffezheim (ots)

Nachdem einem 48-jährigen Mann vorgeworfen wird, am Mittwochabend mehrfach mit einem Gegenstand auf den Kopf eines 50-Jährigen eingeschlagen zu haben, ermitteln Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt. Der Grund der handfesten Auseinandersetzung scheint nach Angaben des 50-Jährigen im persönlichen Bereich zu liegen. Bei einer Begegnung in einer Wohnung in Iffezheim soll der 48-Jährige mehrfach mit einem Werkzeug auf sein Gegenüber eingeschlagen haben. Der 50-Jährige wurde durch den Übergriff verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden. Die genauen Umstände des Vorfalls sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

