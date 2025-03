Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Altenburg (ots)

Am Freitag, den 07.03.2025 gegen 12:20 Uhr befuhr ein 47 - jähriger Fahrzeugführer eines LKW Daimer in der Ortslage Lehndorf die B93 und hatte die Absicht nach links in die Bahnhofstraße einzubiegen. Eine im Gegenverkehr, in Richtung Altenburg fahrende, 69 - jährige Fahrerin eines Suzuki wurde beim Abbiegen übersehen und es kam zur Kollision, wobei sich die Airbags der Fahrzeuge öffneten. Die 69 - Jährige musste zur weiteren ärztlichen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt werden.

