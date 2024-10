LPI-G: Einbruch in Baucontainer

Gera (ots) - Gera: Eine irrtümlich angenommene Notlage veranlasste am Dienstagabend (22.10.2024) gegen 18:15 Uhr eine 44-jährige Geschädigte, einer ihr unbekannten Person Geld zu übergeben. Der Mann sprach die 44-Jährige in der Bahnhofsstraße an, gab ihr glaubhaft eine Zwangslage vor und erschlich so ihr Vertrauen. Die getäuschte Frau übergab dem Betrüger daraufhin 25,- Euro. Im Nachgang fiel ihr der Betrug auf und so erstattete sie Anzeige bei der Geraer Polizei. ...

