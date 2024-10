Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Um Bargeld betrogen

Gera (ots)

Gera: Eine irrtümlich angenommene Notlage veranlasste am Dienstagabend (22.10.2024) gegen 18:15 Uhr eine 44-jährige Geschädigte, einer ihr unbekannten Person Geld zu übergeben. Der Mann sprach die 44-Jährige in der Bahnhofsstraße an, gab ihr glaubhaft eine Zwangslage vor und erschlich so ihr Vertrauen. Die getäuschte Frau übergab dem Betrüger daraufhin 25,- Euro. Im Nachgang fiel ihr der Betrug auf und so erstattete sie Anzeige bei der Geraer Polizei. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 46-jähriger Tatverdächtiger bekannt gemacht werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche ebenfalls Opfer dieses Betruges geworden sind, beziehungsweise Angaben zu den Geschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden (Bezugsnummer 0274082/2024). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell