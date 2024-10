Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad weggetragen

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Unbekannte Täter trugen am Abend des 22.10.2024 ein gesichert abgestelltes E-Bike vor einem Einkaufsmarkt in der Ackerstraße weg. Der 47-jährige Eigentümer bemerkte den Diebstahlsversuch nach seinem Einkauf, fand sein Fahrrad jedoch in einen Gebüsch in der unmittelbaren Nähe. Die Hintergründe zur Entwendung sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zu den Tätern können Zeugen über die Telefonnummer 03447 / 471-0 an die Altenburger Polizei übermitteln (Bezugsnummer 0274176/2024). (AK)

