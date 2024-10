LPI-G: Gefälschte Dokumente

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag zu Montag (20.10. - 21.10.2024) gewaltsam in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Die Täter sind auf unbekannte Art und Weise in das Haus in der Straße der Völkerfreundschaft gelangt und beschädigten die Kellerparzellen zweier Anwohner (w/49; w/90). Ein Beuteschaden ist derzeitig nicht bekannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der ...

