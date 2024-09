Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim: Mutmaßliche Diebesbande in Untersuchungshaft

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen drei Männer erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, bandenmäßig mehrere Diebstähle begangen zu haben.

Am 08.09.2024 sollen sich die drei Tatverdächtigen, ein 21 und zwei 25 Jahre alte Männer, zwischen 2:45 Uhr und 10:00 Uhr Zugang zu einer Wohnung in Sinsheim verschafft und hieraus Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet haben. Neben einer Armbanduhr der Marke Rolex sollen die Tatverdächtigen unter anderem AirPods (Kopfhörer) der Marke Apple erbeutet haben. Dass die Kopfhörer die drei Tatverdächtigen später überführen würden, ahnten diese zu dem Zeitpunkt noch nicht.

Am 10.09.2024 um 03:34 Uhr sollen sich die Tatverdächtigen, ebenfalls in Sinsheim, Zugang zu einem unverschlossenen Auto verschafft und dieses nach Wertgegenständen durchsucht haben. Hierbei konnten die Drei jedoch keine stehlenswerten Gegenstände auffinden.

Nachdem der Geschädigte des Diebstahls aus der Wohnung seine AirPods in der Gemeinschaftsunterkunft im Fohlenweideweg orten konnte, stellten Polizeibeamtinnen und -beamte des Polizeipräsidiums Mannheim die Kopfhörer am 13.09.2024 in dem von zwei der Tatverdächtigen bewohnten Zimmer sicher. Der 21-Jährige konnte in der Gemeinschaftsunterkunft festgenommen werden. Beim Erblicken der Einsatzkräfte flüchteten die zwei 25-Jährigen auf ein angrenzendes unübersichtliches Grundstück. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers konnten diese zwei Tatverdächtigen ebenfalls entdeckt und vorläufig festgenommen werden.

Die Männer wurden noch am Wochenende dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Dieser erließ unter anderem wegen des Haftgrunds der Fluchtgefahr die von der Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragten Haftbefehle. Nach Eröffnung der Haftbefehle wurden diese in Vollzug gesetzt. Im Anschluss wurden die Beschuldigten in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, auch zu der Frage, ob die Bande noch weitere Diebstahlstaten begangen hat, dauern an.

