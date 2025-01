POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am vergangenen Samstag (04.01.2025) fuhr ein 20-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis in der Ochsengasse. Gegen 04.30 Uhr wollte eine Polizeistreife den 20-jährigen Autofahrer zu kontrollieren. Der 20-Jährige setzte seine Fahrt jedoch mit erhöhter Geschwindigkeit fort und versuchte zu flüchten. Der Autofahrer bog mit überhöhter Geschwindigkeit in einen Waldweg ein. ...

mehr