POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Augsburg (ots) - Innenstadt - In der Nacht auf den heutigen Montag (06.01.2025) schlug ein 22-jähriger Mann einen 54-jährigen Mann in der Holzbachstraße offenbar unvermittelt ins Gesicht. Der 22-Jährige stand hierbei unter dem Einfluss von Drogen. Gegen 01.30 Uhr fuhr der 54-Jährige mit seinem Fahrrad in der Holzbachstraße. Offenbar unvermittelt schlug der entgegenkommende 22-jährige Fußgänger den Fahrradfahrer ...

