Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach begangener Sachbeschädigung in Zeulenroda

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Samstag den 08.03.2025 betrat ein bisweilen unbekannter Täter das Wohnhaus der GWG in der Aumaischen Straße 46 in Zeulenroda-Triebes und schlug dort die Glasscheibe einer Wohnung im dritten Obergeschoss ein. Durch den Schlag verletzte sich der Beschuldigte vermutlich an seiner Hand und hinterließ einige Blutstropfen im Hausflur des Wohnhauses, welche durch die Polizeiinspektion Greiz gesichert wurden. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Sachbeschädigung gegen den bisweilen unbekannten Täter eingeleitet, weshalb um sachdienliche Zeugenhinweise gebeten wird, welcher unter Angabe der Bezugsnummer ST/0061212/2025 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

