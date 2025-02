Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer überholt Zivilwagen der Polizei mit 200 km/h auf A 49

Kassel (ots)

A 49/ Baunatal (Landkreis Kassel):

Ausgerechnet eine Zivilstreife der Operativen Einheit BAB (Bundesautobahn) überholte am gestrigen Montagabend ein 21-jähriger Autofahrer auf der A 49 mit hoher Geschwindigkeit. Die Zivilfahnder waren gegen 17:40 Uhr auf der Autobahn in Richtung Kassel unterwegs, als der VW Golf zwischen den Anschlussstellen Baunatal-Süd und -Mitte in rasantem Tempo an ihnen vorbeifuhr und die dortige Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h gänzlich ignorierte. Mit 200 Stundenkilometern war der Pkw deutlich zu schnell unterwegs, wie die hinter ihm fahrende Zivilstreife berichtet. Die Beamten mussten sogar auf über 200 km/h beschleunigen, um den Abstand zu dem vorausfahrenden VW zu verringern. Nach Einschalten des Blaulichts und des Martinshorns konnten die Zivilfahnder in Höhe der Anschlussstelle Baunatal-Nord zu dem Pkw aufschließen und der gefährlichen Fahrt ein Ende setzen. Der 21 Jahre alte Fahrer aus Gudensberg, der nicht alleine, sondern mit einem 16-jährigen Angehörigen so rasant unterwegs war, wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den Mann ein und stellten seinen Führerschein sicher. Neben dem endgültigen Entzug der Fahrerlaubnis droht ihm nun eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe.

