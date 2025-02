Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Pfefferspray in Linienbus gesprüht: Drei Verletzte

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Am gestrigen Montagabend wurden die Polizei und der Rettungsdienst gegen 20:30 Uhr in die Waldemar-Petersen-Straße in Kassel gerufen, da dort ein Fahrgast in einem Linienbus Pfefferspray gesprüht hatte. Die hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Ost trafen auf zwei Verletzte aus Kassel, einen 15-Jährigen und eine 37 Jahre alte Frau, die vor Ort von Rettungssanitätern wegen Augen- und Atemwegsreizungen behandelt werden mussten. Der Jugendliche wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er schilderte den Polizisten, dass er in dem Bus auf einen gleichaltrigen Mitschüler getroffen war, der ihn im Verlauf eines Streits während der Fahrt mit Pfefferspray attackiert haben soll. Dadurch wurde auch die unbeteiligte Frau im Bus verletzt. Als der Busfahrer anschließend anhielt und die Türen öffnete, flüchtete der Angreifer aus dem Bus und lief davon. Die polizeiliche Fahndung nach dem 15-Jährigen verlief zunächst ohne Erfolg, bis schließlich ein weiterer Rettungswagen am Einsatzort anhielt, der den gesuchten Jugendlichen als Patient an Bord hatte. Dieser hatte bei seiner Flucht selbst bei der Rettungsleitstelle angerufen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, da auch er das versprühte Pfefferspray in die Augen bekommen hatte. Seinen Angaben zufolge hatte ihn der Mitschüler beim Aufeinandertreffen im Bus verbal bedroht, woraufhin er sich aus Angst mit dem Pfefferspray zur Wehr gesetzt habe. Die Polizisten leiteten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn ein. Sein Kontrahent muss sich nun wegen Bedrohung verantworten.

