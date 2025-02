POL-KS: Polizeieinsatz im Rathaus Kassel

Kassel (ots) - Hofgeismar (Landkreis Kassel): Auf der Bundesstraße 83 bei Hofgeismar ist es am gestrigen Sonntagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei entgegenkommende Pkw waren in Höhe "Kelzer Teich" frontal zusammengestoßen. Zwei Fahrzeuginsassen wurden dabei lebensgefährlich, zwei weitere schwer verletzt und jeweils von Rettungskräften in Krankenhäuser ...

