POL-KS: Ermittlungserfolg nach schwerem Raub in Espenauer Wohnung: Ein Tatverdächtiger identifiziert und in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie auch die am 12. Juli 2024, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5822086 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Raub.)

Espenau (Landkreis Kassel):

Einen Ermittlungserfolg können Polizei und Staatsanwaltschaft nach einem schweren Raub auf eine Seniorin in ihrer Wohnung in Espenau vermelden, der sich am 12. Juli des vergangenen Jahres ereignete. Durch die fortgesetzten Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo sowie die Auswertungen von Spuren und Beweismitteln konnte ein dringender Tatverdacht gegen einen 45-jährigen Mann aus Fuldatal wegen schweren Raubes begründet werden. Die Kasseler Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin bei Gericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen, der am Freitagmorgen vollstreckt wurde. Zuvor war der 45-Jährige an seiner Arbeitsstelle im Landkreis Kassel festgenommen worden. Der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr gegen ihn anordnete.

Der 45-Jährige steht im Verdacht, gemeinsam mit einem bislang noch nicht identifizierten Komplizen am 12. Juli 2024, gegen 7 Uhr, die Seniorin in ihrer Wohnung in Espenau-Hohenkirchen überfallen zu haben. Die Täter hatten an der Wohnungstür geklingelt und sich als Paketboten ausgegeben. Nachdem die Bewohnerin die Tür geöffnet hatte, war sie körperlich überwältigt und gewaltsam zu Boden gedrückt worden. Im weiteren Verlauf hatten die beiden Männer die Seniorin geschlagen und mit einem Messer bedroht. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten die Täter anschließend nach draußen. Die betagte Frau wurde bei dem Raub verletzt, weshalb sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei hatte sich am Tattag auch mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung gewandt, woraufhin Hinweise eingegangen waren. Durch Spuren am Tatort und Bilder aus Überwachungskameras in Tatortnähe geriet schließlich der 45-Jährige in den Fokus der Kriminalbeamten. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen und seinen noch unbekannten Komplizen dauern an.

Ulrike Schaake, Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561-912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell