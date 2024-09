Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt missachtet - Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Kaiserslautern (ots)

Eine Platzwunde am Kopf ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag in der Parkstraße. Dort war gegen 11 Uhr ein 73-jähriger Fahrradfahrer in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs. An der Kreuzung Glockenstraße/Parkstraße missachtete ein 67-jähriger Mann mit seinem Transporter die Vorfahrt des Zweiradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Beim Sturz wurde der Biker verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 73-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Den Drahtesel nahmen die Ordnungshüter mit zur Dienststelle. Dort wurde er seinem Besitzer nach der Behandlung im Krankenhaus wieder ausgehändigt. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell