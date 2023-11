Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Marsberg (ots)

In Marsberg kam es am Dienstag gegen 08:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 37jährige Frau aus Marsberg war mit ihrem Pkw auf der Cansteiner Straße in Richtung Udorf unterwegs. Im Gegenverkehr befand sich eine 44jährige Frau aus Bad Arolsen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in örtliche Krankenhäuser verbracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

