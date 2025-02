Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Straßenraub mit Pfefferspray und Schlagring: Zwei Tatverdächtige bei Fahndung festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am gestrigen Sonntagmittag, gegen 12:40 Uhr, überfielen zwei zunächst unbekannte Täter einen 25-jährigen Mann in der Keplerstraße in Kassel. Einer der Täter hatte das Opfer auf offener Straße zu Boden gerissen und die Herausgabe des Handys gefordert. Als der 25-Jährige der Forderung nicht sofort nachkam, attackierten die Räuber ihn mit Pfefferspray und traten sowie schlugen auf den am Boden liegenden Mann ein. Schließlich flüchteten die beiden Täter, nachdem sie dem Opfer die Geldbörse geraubt hatten. Aufgrund der guten Personenbeschreibung der Räuber, die eine durch laute Schreie aufmerksam gewordene Augenzeugin gegenüber der Polizei abgeben konnte, führte die Fahndung nach den flüchtigen Tätern bereits wenige Minuten später in der Quellhofstraße mit der Festnahme von zwei Tatverdächtigen zum Erfolg. Die 23 und 27 Jahre alten Männer warfen bei Erblicken des Streifenwagens noch die große Sprühflasche mit Pfefferspray weg, bevor für beide die Handschellen klickten. Bei den Festgenommenen fanden sie auch einen Schlagring, der mutmaßlich bei der Tat eingesetzt wurde. Das verletzte Raubopfer aus Chemnitz musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aufgrund der Zeugenaussagen und der bisherigen Ermittlungen müssen sich die beiden Tatverdächtigen nun wegen des gemeinschaftlichen schweren Raubes verantworten. Da die 23 und 27 Jahre alten Männer aus Tunesien und Algerien momentan keinen festen Wohnsitz haben, sollen sie am heutigen Montag einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheidet. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell