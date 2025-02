Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt: 34-Jähriger bei Fahndung geschnappt

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Auf frischer Tat ertappt wurde in der Nacht zum heutigen Freitag ein Fahrraddieb in der Sodensternstraße in Kassel, sodass er ohne Beute flüchtete. Ein Anwohner eines Mehrparteienhauses hatte gegen 4:30 Uhr am Fenster eine Zigarette geraucht und dabei den Mann entdeckt, der sich an zwei zusammengeschlossenen Fahrrädern im Hinterhof, eines davon sein eigenes, zu schaffen machte. Ohne Umschweife sprach er den Verdächtigen an, woraufhin dieser von den Rädern abließ und durch den Flur des Vorderhauses davonlief. Erst danach erkannte der 29-Jährige, dass der Unbekannte bereits das Fahrradschloss geknackt hatte und wählte den Notruf der Polizei. Da er sowohl eine Beschreibung des Täters als auch seine Fluchtrichtung durchgab, konnte der Verdächtige im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nur wenige Minuten später an der Weserspitze geschnappt werden. Bei ihm handelt es sich um einen 34-jährigen Mann aus Kassel, der für die Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist. Der Festgenommene musste die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier nach Vellmar begleiten. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Fahrraddiebstahls ermittelt.

