POL-KS: Weißer Sprinter in Fuldatal-Ihringshausen gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Kassel-Wesertor: Auf frischer Tat ertappt wurde in der Nacht zum heutigen Freitag ein Fahrraddieb in der Sodensternstraße in Kassel, sodass er ohne Beute flüchtete. Ein Anwohner eines Mehrparteienhauses hatte gegen 4:30 Uhr am Fenster eine Zigarette geraucht und dabei den Mann entdeckt, der sich an ...

