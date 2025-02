Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß auf B 83 Höhe "Kelzer Teich"

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Auf der Bundesstraße 83 bei Hofgeismar ist es am gestrigen Sonntagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei entgegenkommende Pkw waren in Höhe "Kelzer Teich" frontal zusammengestoßen. Zwei Fahrzeuginsassen wurden dabei lebensgefährlich, zwei weitere schwer verletzt und jeweils von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache, in die auch ein Gutachter eingebunden wurde, dauern an.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife der Polizeistation Hofgeismar berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß am Sonntag, gegen 8:30 Uhr. Eine 42-Jährige aus dem Landkreis Höxter war mit einem Renault Clio auf der B 83, von Kassel kommend in Richtung Hofgeismar, unterwegs. Den ersten Ermittlungen zufolge war sie in Höhe "Kelzer Teich" aus noch unbekannter Ursache offenbar nach links in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem VW Touran eines 48-Jährigen aus Hofgeismar frontal zusammengestoßen. In dessen Wagen befanden sich zudem noch ein 18-Jähriger aus Hofgeismar und ein 19-Jähriger aus Gütersloh. Sowohl die 42-Jährige als auch der 19-Jährige erlitten bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Der 48-Jährige und der 18-Jährige zogen sich schwere Verletzungen zu. An beiden Pkw waren Totalschäden entstanden. Der Gesamtschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. Beide Autos wurden für die weiteren Ermittlungen sichergestellt und abgeschleppt.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Arbeit des Gutachters musste die B 83 im Bereich der Unfallstelle bis etwa 12 Uhr voll und anschließend noch teilweise gesperrt, wobei der Verkehr beider Fahrtrichtungen während der Vollsperrung umgeleitet wurde. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten konnte die Bundesstraße gegen 13:50 Uhr wieder komplett freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell