Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Juweliergeschäft in Vellmar. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen

Kassel (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am heutigen frühen Morgen in ein Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum in Vellmar, Lange Wender eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Einbrecher zunächst die Haupteingangstür des Einkaufszentrums aufgehebelt. Hierbei lösten sie um 03:47 Uhr die Alarmanlage des Geschäfts aus. Im Anschluss wurde die Scheibe des Juweliers mit einem Kanaldeckel eingeworfen. Die Täter entwendeten einige hochwertige Schmuckstücke und flüchteten auf bisher nicht bekannten Wegen aus dem Objekt in unbekannte Richtung. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer, welche mit Steppjacken bekleidet waren. Eine Person trug einen gelblichen Schal.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Kassel übernommen. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Einkaufszentrums beobachtet hat, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell