Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Mehrfamilienhaus in Nürnberger Straße: Feuer brach beim Kochen aus

Kassel (ots)

Kassel-Waldau: Der Brand in einem Zweiparteienhaus in der Nürnberger Straße in Kassel am gestrigen Montagnachmittag ist den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge beim Kochen ausgebrochen. Erhitztes Speiseöl in einem Topf hatte offenbar zu brennen begonnen und auf Küchenmobiliar übergegriffen. Die Hausbewohner hatten sich im weiteren Verlauf ins Freie retten können und blieben unverletzt. Die gegen 16:50 Uhr alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer anschließend. Die Erdgeschosswohnung ist aufgrund der entstandenen Schäden derzeit jedoch unbewohnbar. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden wie üblich in solchen Fällen nun beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell