POL-KS: Diebstahl von weißem Mercedes Sprinter in Oberzwehren: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Oberzwehren:

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag und dem gestrigen Montag im Kasseler Stadtteil Oberzwehren einen weißen Mercedes Sprinter gestohlen. Letztmalig gesehen worden war der Kastenwagen, der in der Straße "Im Füllchen" abgestellt war, am Samstagmittag, gegen 12 Uhr. 48 Stunden später musste der Besitzer dann am gestrigen Mittag das Fehlen seines Fahrzeugs feststellen. Von dem Sprinter im Wert von rund 20.000 Euro, der mit den Kennzeichen KS-KS 779 zugelassen ist, fehlt trotz der europaweiten Fahndung bislang jede Spur. Wie sie bei dem Diebstahl genau vorgingen und ob es einen Zusammenhang zu dem gestern berichteten Sprinter-Diebstahl in Fuldatal-Ihringshausen gibt (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5977442) ist bisher nicht bekannt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kassel unter Tel. 0561-9100 zu melden.

