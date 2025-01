Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wer erkennt sein Fahrrad wieder?

Darmstadt (ots)

Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat am 1. November 2024 ein Mountainbike am Klinikum sichergestellt. Die Polizei sucht jetzt den rechtmäßigen Eigentümer oder Zeugen mit Hinweisen zu der Herkunft des Rades.

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Fahrrad am 1.11.2024 in der Bismarckstraße/Grafenstraße entwendet wurde. Ein Tatverdächtiger konnte beobachtet werden, wie er an abgestellten Rädern am Klinikum herumschraubte. Als er kurz darauf mit Zweien davon flüchten wollte, sprach ihn ein Zeuge an, woraufhin er ein Fahrrad zurückließ. Bei dem Mountainbike handelt es sich um die Marke Ghost, Modell Kato, 28 in der Farbe türkis.

Personen, die Hinweise zu den Rädern oder ihren möglichen Besitzern geben können, oder Eigentümer, die ihr Fahrrad auf den Bildern erkennen, werden gebeten, sich schnellstmöglich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 4110 zu melden.

