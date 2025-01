Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Besitzer dreier sichergestellter Fahrräder

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Darmstadt (ots)

Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat am 5. Oktober 2024 und am 24. November 2024 insgesamt drei Fahrräder sichergestellt. Die Ermittler suchen jetzt die rechtmäßigen Eigentümer oder Zeugen mit Hinweisen zu der Herkunft der Räder, deren Wert jeweils bei mehreren Hundert Euro liegen dürfte.

Am 05.10.2024 kontrollierten Ermittler eine Person, die zwei Fahrräder mit sich schob. Eines davon war zur Fahndung ausgeschrieben und konnte seinem Eigentümer zurückgegeben werden. Das noch verbleibende Fahrrad, welches augenscheinlich komplett in Weiß lackiert wurde, konnte bisher niemandem zugeordnet werden. Es könnte sich um ein Decathlon-Bike handeln und hat die Rahmennummer 077712070218111.

Bei einem versuchten Einbruch am 24.11.2024 in der Landgraf-Georg-Straße, führte der Täter ein höherwertiges Fahrrad ohne Sattel mit sich, wofür er keinen Kaufnachweis erbringen konnte. Es handelt sich dabei um ein Mountainbike der Marke Bulls, Sharptail 2 Street in schwarz, orange und blau. Die zugehörige Rahmennummer lautet AA61135052. Es wird vermutet, dass das Fahrrad entwendet sein könnte, der Eigentümer aber noch keine Anzeige erstattet hat.

Ebenfalls am 24.11.2024 wurde in der Zeughausstraße das Pedelec der Marke Carver, Strict-E, grün, 29 mit der Rahmennummer AV21903302 sicherstellt. Es stand unverschlossen vor der Bar "Bei Herkules".

Personen, die Hinweise zu den Rädern oder ihren möglichen Besitzern geben können, oder Eigentümer, die ihr Fahrrad auf den Bildern erkennen, werden gebeten, sich schnellstmöglich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 4110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell